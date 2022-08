Calciomercato Sampdoria: quasi fatta con la Roma per Villar e Muratori

05-08-2022 07:30

Non solo Villar, la Samp raddoppia. La trattativa con la Roma per il centrocampista centrale spagnolo Gonzalo Villar pare infatti in dirittura d’arrivo, ma sedendo al tavolo insieme blucerchiati e giallorossi hanno sviluppato un altro affare che riguarda il giovane difensore classe 2004 Alessio Muratori. Probabile che il giocatore, almeno per la prima stagione, sia inserito nella rosa della Primavera.

Nel frattempo siamo ormai ai dettagli per il passaggio al Brentford di Mikkel Damsgaard, con il danese non convocato per la gara di Coppa Italia della Sampdoria contro la Reggina, e non si molla la pista Daniele Rugani: cercato anche da Verona ed Empoli, nelle prossime ore è fissato un incontro con la dirigenza della Juventus dove potrebbe essere decisivo l’assenso della Samp ad inserire il diritto di riscatto per il difensore senza fermarsi ad un semplice prestito.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE