Calciomercato Sassuolo: occhi su Antiste dello Spezia

11-07-2022 13:30

Il Sassuolo non dorme mai, e dopo la frattura al piede occorsa nelle ultime ore al trequartista si sinistra per Hamed Traore, si è subito lanciato sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Il primo nome individuato è il giovane Janis Antiste dello Spezia, utilizzato a sprazzi da Thiago Mota lo scorso anno ma giocatore di indubbie potenzialità.

Un asse di mercato, quello tra il Sassuolo e i liguri, che l’anno scorso aveva già portato allo Spezia il centrocampista Mehdi Bourabia (poi riscattato dai liguri qualche giorno fa a 1,5milioni) e pare che all’interno dell’operazione ci fosse un’opzione proprio per l’attaccante classe 2002. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, intanto lo Spezia è sempre più vicino ad Albin Ekdal, che lascerebbe la Sampdoria a parametro zero per sostituire il capitano Giulio Maggiore volato al Torino.

