Calciomercato, si pensa ad uno scambio tra Inter e Atalanta

Il mercato di gennaio 2021 si sta rivelando un insieme di formule creative ed immobilismo forzato. Alcuni giocatori fuori dal progetto tecnico delle squadre non riescono a trasferirsi verso altri lidi a causa di ingaggi troppo altri (Eriksen) e richieste per il cartellino eccessive (Milik).

Uno di questi giocatori è il Papu Gomez, da mesi ormai in rotta con l’Atalanta e in procinto di cambiare aria. Tuttavia, Gomez vorrebbe rimanere in Italia o, quantomeno, in un campionato competitivo. Certo è che, per un giocatore ultratrentenne, le offerte non sono mai molte. In questo zibaldone si sta ragionando su uno scambio tra il Papu e Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter che, per via dei troppi infortuni, non è più riuscito a riguadagnarsi le grazie di Conte una volta tornato a disposizone. Il valore di mercato dell’italiano si aggira sui 20 milioni di euro, mentre quello di Gmez si ferma a 7/8 milioni.

Le due squadre pensano dunque ad uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.

OMNISPORT | 16-01-2021 12:35