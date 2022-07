Calciomercato Spezia: ufficiale Maldini, parte l'operazione Kovalenko

26-07-2022 22:51

Un colpo ufficiale e unoin arrivo, entrambi da due delle “grandi” della Serie A. L’acquisto ufficiale è Daniel Maldini, in realtà un prestito dal Milan che ovviamente si tiene stretto il cartellino del giovane talento classe 2001 figlio di Paolo e nipote di Cesare. Maldini sarà una soluzione in più sulla trequarti, dove assieme a Verde, Agudelo, Podgoreanu e Antiste compone un reparto forse non molto esperto ma senza dubbio ricco di talento.

In entrata però la società è già avanti in un’altra operazione: lo Spezia vuole nuovamente Viktor Kovalenko, centrocampista di 26 anni dell’Atalanta che l’anno scorso era già nelle file dei liguri. Anche in questo caso sarà un prestito, ma con ogni probabilità sarà con obbligo di riscatto fissato attorno ai 2 milioni. Infine movimenti anche in uscita, dove il centrocampista Leo Sena sembra pronto a tornare in Brasile dopo aver perso l’idoneità sportiva a causa dei postumi del Covid.

