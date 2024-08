Calciomercato: su Chiesa si fionda il Chelsea, la Juve chiude per Koop e Sancho, Atalanta su Cuadrado

Il Napoli vicino a Gilmour e McTominay, Konè tra Milan e Roma, doppio colpo Como: Kempf più Maximo Perrone, il Verona acquista Alidou dall’Eintracht

Ultima settimana di mercato e si preannunciano fuochi d’artificio: molti colpi in canna per le big che entro venerdì alle 24 dovranno chiudere tutte le trattative, scatenata la Juve ed anche il Napoli sta completando altre operazioni in entrata come in uscita.

Altri due big per la Juventus

Dopo aver chiuso i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceição, negli ultimi giorni di calciomercato i club bianconero è al lavoro per completare la rosa, con Koopmeiners e Sancho in cima alla lista dei desideri del duo formato da Thiago Motta e Giuntoli. Il primo spinge per approdare in bianconero, la Juventus ha ricevuto segnali positivi per trovare l’intesa definitiva con l’Atalanta nei prossimi giorni. I bianconeri hanno messo sul tavolo 52 milioni di euro più bonus per il calciatore olandese. Nei prossimi giorni si lavorerà per chiudere la trattativa, ma Giuntoli è fiducioso. Il secondo è in rotta con ten Hag e il Manchester United. L’operazione potrebbe essere portata a termine in prestito con diritto od obbligo di riscatto. Da capire anche la questione ingaggio, con Sancho che al momento percepisce uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione. Lo United, almeno per il primo anno, potrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio.

Intanto il Chelsea ha messo nel mirino Chiesa se Sterling dovesse finalmente partire e non si riuscisse a ottenere l’arrivo di Osimhen dal Napoli. Sull’attaccante bianconero, però, è molto forte l’interesse del Barcellona che al momento sembra in vantaggio ma limitato dai problemi economici nel poter tesserare i calciatori. A riferirlo è il The Sun. Chiesa è fuori dal progetto della Juventus e la prossima settimana (l’ultima di mercato) dovrebbe essere quella decisiva per la sua cessione. I bianconeri valutano Chiesa circa 15 milioni di euro.

Konè piace a Milan e Roma

Il Milan corre ai ripari a centrocampo. Per Adli sono arrivati interessamenti dal Qatar e dal Marsiglia. Su Bennacer c’è invece l’Arabia che è più vicina rispetto alle scorse settimane. In caso di uscita di uno dei due (soprattutto Bennacer per cui ci sarebbe un incasso maggiore), l’obiettivo numero uno sarebbe Konè dal Borussia Monchengladbach. Il francese non è stato convocato per la sfida contro il Leverkusen e nel prepartita è stato premiato come se fosse ai saluti ma su di lui c’è anche la Roma che sta per cedere Abraham al West Ham.

Juan Cuadrado si avvicina all’Atalanta. Il colombiano è una richiesta di Gian Piero Gasperini che vuole fortemente il classe 1988: interesse da diverso tempo, nonostante l’arrivo di Bellanova. Con Lukaku atteso per martedì per le visite mediche è prevista a breve per il Napoli, i la chiusura dell’operazione Gilmour con il Brighton, si sta cercando di definire tutti i dettagli con gli inglesi. Non si esclude l’arrivo di Mctominay ma al momento manca l’accordo con il Man United: offerti 25 milioni, la richiesta è di 35. Cheddira intanto andrà in prestito all’Espanyol.

Le mosse di Verona e Como

Il Verona ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno Alidou dall’Eintracht Frankfurt, preso con la formula del prestito con opzione per un totale di 4 milioni. Doppio colpo per il Como: prima ha preso Marc-Oliver Kempf, difensore classe 1995, dall’Hertha Berlino, poi ha annunciato l’acquisto di Maximo Perrone in prestito dal Manchester City. Il centrocampista 21enne ha debuttato poco dopo aver firmato un quinquennale in occasione della vittoria per 4-1 contro il Bournemouth. La scorsa stagione è poi passato in prestito al Las Palmas. Internazionale giovanile argentino, Perrone ha giocato con la nazionale Under 16 e, a gennaio 2024, ha preso parte alla Coppa America under 20 in Colombia.