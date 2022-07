Calciomercato Torino: l'addio di Belotti è questione di ore, va al Monaco

04-07-2022 15:36

Le voci si rafforzano, e la notizia ormai è quasi una certezza: Andrea Belotti saluta l’Italia e la Serie A per diventare il nuovo centravanti del Monaco. La punta bergamasca, dopo aver rifiutato le offerte di rinnovo da parte del club di Urbano Cairo e dopo qualche (timido) abboccamento con altre squadre di Serie A come Fiorentina Roma e Milan, sembra aver scelto i monegaschi.

L’accordo sembra essere di 3,5 milioni a stagione per Belotti, attaccante che così avrà finalmente la possibilità di misurarsi con la Champions League sempre e solo accarezzata come un sogno in questi anni tra Palermo prima e Torino poi. Atteso in queste ore l’annuncio delle visite mediche per l’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini.

