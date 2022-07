29-07-2022 10:37

Il Torino pensa a dare una svolta al proprio mercato in entrata. Dopo i nomi accostati, lunghe trattative, pochi acquisti e la lite tra Vagnati e Juric i granata vogliono provare a chiudere qualche trattativa, soprattutto in un reparto dove l’addio di Andrea Belotti ha lasciato una grande voragine: l’attacco. La dirigenza del Toro medita una punta, sondando il profilo giusto che potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

L’ultimo nome è quello di Eldor Shomurodov, attaccante della Roma classe 1995 che vorrebbe uno spazio da titolare restando magari in Italia. La Roma non gli garantisce tutto ciò, ma il Torino potrebbe dargli la titolarità al centro dell’attacco, con Vagnati che pensa a un prestito con obbligo di riscatto. I giallorossi lo valutano 18 milioni e le due parti potrebbero venirsi incontro, con l’unione di intenti di sistemare un esubero da una parte e trovare un titolare dall’altra. Nel mentre torna in auge il nome di Aleksey Miranchuk, già da tempo accostato al Torino: l’Atalanta vorrebbe cederlo per 15 milioni, anche qua Vagnati pensa a un prestito.

