30-07-2022 13:18

Nelle ultime ore c’era stata un’accelerata, e infatti oggi arrivano le conferme: Valentino Lazaro è un giocatore del Torino, arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato a 6 milioni di euro) dall’Inter e in queste ore si sottoporrà alle visite mediche per poi essere a disposizione del tecnico Ivan Juric. Novità anche sul fronte offensivo, dove non si molla l’obiettivo Armand Laurienté del Lorient: l’attaccante non si sta allenando per provare a forzare il club, dimostrando una chiara volontà di andare al Torino.

Infine il difensore, l’altra priorità dei granata: viste le difficoltà ad arrivare a Denayer Olympique Lione, viste le richieste alte del giocatore, negli ultimi giorni si è lavorato soprattutto per Schuurs dell’Ajax. In questo caso invece il problema è il club di appartenenza, con gli olandesi che chiedono ben 12 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE