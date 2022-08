Calciomercato Torino: fatta per Praet, idea Barrow e Verdi è del Verona

31-08-2022 07:00

Si avvicina l’ultimo pezzo del puzzle del Torino, che domani dovrebbe annunciare l’accordo con il Leicester per il centrocampista Dennis Praet. Il nodo che separava il belga classe 1994 dal ritorno al Torino era la formula, con gli inglesi che pretendevano una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto. Pare che il Toro sia riuscito a trovare un punto d’incontro per un prestito con obbligo di riscatto ma solo a determinate condizioni, simile quindi ad un prestito con diritto. Infine un piccolo spiraglio per un secondo colpo, ma molto complicato: i granata hanno chiesto nuovamente al Bologna l’attaccante Musa Barrow, con il Bologna che aveva già rifiutato un’offerta risalente a qualche settimana fa.

Infine il mercato in uscita, dove il Torino ha una situazione cui manca solo l’ufficialità e quattro situazioni da risolvere: l’affare fatto è il passaggio di Simone Verdi al Verona, trattativa lunga e complicata che finalmente ha trovato una quadra con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Da capire invece il futuro di Armando Izzo, che piace al Monza, di Simone Zaza in sospeso tra Bari ed Espanyol ma che potrebbe anche rescindere il contratto, Simone Edera, che piace al Palermo, e Brian Bayeye, esterno arrivato dal Catanzaro ma con poco spazio che potrebbe finire alla Reggina.

