Calciomercato Torino: idea Acerbi, ma c'è anche il solito Monza

20-07-2022 15:51

La situazione non facile di Francesco Acerbi, costantemente contestato dalla tifoseria della Lazio, si sta facendo do notare anche in sede di mercato visto che il centrale potrebbe decidere di cambiare aria. Le pretendenti per ora sono due: il Torino, che ha necessità di sostituire Bremer appena passato alla Juventus, e un’altra società di Serie A sempre sulla cresta dell’onda in questo periodo.

Si tratta ovviamente del Monza, che dopo Ranocchia vorrebbe inserire un altro elemento di sicura affidabilità nella retroguardia del tecnico Giovanni Stroppa, ingaggiando così l’ex milanista classe 1988 alla concorrenza del Torino e da quella più defilata del Napoli.

