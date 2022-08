Calciomercato Torino: il Napoli su Lukic, intanto è fatta per Schuurs

13-08-2022 15:09

Caso più grosso del previsto per il Torino, che ora deve capire cosa fare con un giocatore importante come Sasa Lukic a pochi giorni dalla fine del mercato. Il neo capitano del Torino non è stato convocato per la trasferta di Monza, e viste le poche alternative a disposizione di Ivan Juric e l’assenza di infortuni per il serbo molto probabilmente la causa della scelta è il mercato. Pare infatti che il Napoli, dopo la cessione di Fabian Ruiz perfezionata in queste ore, sia sul giocatore e che ci siano una o più offerte anche dalla Premier League. Alcune voci parlano di un interessamento anche da parte della Roma.

Intanto il club granata si è mosso per sistemare definitivamente la difesa: saltato Jason Denayer, che ha snobbato il Toro e la Serie A, il club ha raggiunto l’intesa con l’Ajax per Perr Schuurs. Il centrale olandese classe 1999, Nazionale Under 21, andrà di fatto a prendere il posto di Gleison Bremer al centro della difesa.

