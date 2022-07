Calciomercato Udinese: colpo di scena, alla fine torna Nehuen Perez

29-07-2022 22:58

Dopo l’acquisto ufficiale di Enzo Ebosse e le diverse trattative in uscita (soprattutto per Destiny Udogie) il mercato dell’Udinese riserva un nuovo colpo, a sorpresa ma non troppo visto che si tratta di un ritorno: Nehuen Perez dell’Atletico Madrid torna ad essere un giocatore dell’Udinese, stavolta non più in prestito ma a titolo definitivo con un contratto di ben cinque anni.

Non sono ancora chiare le cifre dell’affare, ma la certezza è la firma sul contratto perché Perez non era inizialmente rientrato nel passaggio di Nahuel Molina ai “colchoneros” proprio perché non era stato trovato un accordo con i bianconeri sull’ingaggio. Cosa che evidentemente si è risolta, regalando così all’Udinese un difensore di prospettiva (nato nel 2000 e nazionale argentino) che ha già assaggiato il nostro calcio con 22 presenze tra campionato e Coppa Italia.

