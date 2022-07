Calciomercato Udinese, è fatta per Tisserand

16-07-2022 13:50

Continua a lavorare per la sua difesa l’Udinese, che dopo lo sloveno Bijol si è messa alla caccia di un altro elemento da inserire nel reparto pensando anche forse alla possibile partenza di Rodrigo Beçao. L’Udinese ha infatti da poco offerto 3 milioni di euro per Marcel Tisserand, centrale franco-congolese in forza ai turchi del Fenerbahce cui l’Udinese ha offerto 3 milioni di euro.

Il giocatore, classe 1993 di piede destro con esperienze in Francia al Monaco e in Germania al Wolfsburg, è anche Nazionale del Congo e con la maglia del Fenerbache ha collezionato 44 presenze e una rete nelle ultime due stagioni e trattandosi di un difensore abituato ad agire sul centro-destra sarebbe una possibile alternativa proprio a Beçao.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE