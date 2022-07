14-07-2022 13:40

Uno sguardo oltre manica per rafforzare un reparto chiave in vista dell’assalto alla Serie A. Thomas Henry in uscita e il Venezia pensa già al sostituto, chiudendo un colpo direttamente dalla Premier League inglese. I lagunari cercavano un profilo adeguato a cui poter affidare le manovre offensive nella prossima stagione in B e il prescelto si può considerare un nuovo calciatore arancioneroverde.

Si tratta di Aaron Connolly, attaccante irlandese classe 2000 di proprietà del Brighton che andrebbe proprio a ricoprire il ruolo di punta centrale nello scacchiere dei lagunari. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Middlesbrough, formazione militante in Championship (Serie B inglese). La trattativa, decollata nelle ultime 24 ore, è già in chiusura: accordo totale tra le due società e con il giocatore, che farà valere la sua esperienza accumulata anche con la nazionale irlandese.

