Calciomercato Verona: nel mirino Kouyaté del Metz per la difesa

09-08-2022 14:23

La pesante sconfitta contro il Bari in Coppa Italia ha preoccupato un po’ tutti in casa Verona, con il club che si è messo subito al lavoro per rinforzare la difesa che recentemente ha visto uscire anche Mert Cetin verso Lecce. Il primo obiettivo è stato individuato in Kiki Kouyaté, difensore classe 1997 del Metz. La richiesta dei Francesco è di 6 milioni, ma sul giocatore c’è anche la Salernitana che avrebbe presentato un’offerta (respinta) da 5 milioni.

Se non dovesse andare in porto l’operazione, è pronta l’alternativa Cenk Ozkacar del Lione. Turco nato nel 2000, con un passato nel campionato belga (OH Lovanio) e nell’Olympique Lione, potrebbe essere una soluzione meno onerosa per le casse del club scaligero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE