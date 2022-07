08-07-2022 11:11

Tra le tante mosse che l’Hellas Verona sta studiando per rafforzare la rosa del neo tecnico Gabriele Cioffi c’è anche un interessante profilo spagnolo che nello scorso campionato si è messo in mostra proprio nella ex squadra dell’allenatore scaligero, ovvero l’Udinese. Pablo Marì è l’oggetto dei desideri del DS gialloblù Marroccu, che sta intavolando una trattativa per strappare il difensore classe 1993.

Calciatore di proprietà dell’Arsenal, Marì è approdato in prestito all’Udinese a gennaio di quest’anno, per ritrovare la continuità che a Londra gli è mancata nelle due stagioni precedenti. In bianconero ha messo a referto 15 presenze e 2 reti e proprio per questo ottimo impatto in Serie A sugli occhi dello spagnolo ci sono anche due società di spessore del panorama italiano: Fiorentina e Napoli. L’agente dello spagnolo sta discutendo con tutti e tre le società e il Verona non è intenzionato a mollare l’osso per puntellare la propria retroguardia.

