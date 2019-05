Calciopoli non è mai finita: Juve-Inter continua sul web

Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso il verdetto sullo scudetto del 2006 confermando che deve rimanere nella bacheca interista e dichiarando inammissibile il ricorso fatto dalla Juventus. Come rpevedibile la cosa ha scatenato i tifosi delle due squadre sul web, che a distanza di tredici anni continuano a punzecchiarsi sulla questione.

Il ghigno nerazzurro – Ovviamente sono i tifosi dell’Inter ad esultare, vedendola come una grande vittoria e andando subito a sfottere i rivali. Su Twitter si legge “E nel mentre impazziscono! Non riescono nemmeno a gioire per l’ottavo scudetto di fila. Pensano solo all’Inter” e anche “Mentre la Juve prepara il ricorso al Tribunale dell’Ajax dove ci saranno giudici senza bidone immondizia al posto del cuore qualcuno gli vieta l’esposizione del 37 farlocco?”. C’è poi chi si ritiene addirittura insoddisfatto twittando “Se Calciopoli fosse stata giusta ogni vittoria dal 1994 (arrivo di Moggi) al 2006 sarebbe stata cancellata, come è successo in altri sport con scandali simili (basket e ciclismo). Basta lamentele e godetevi la squadra che siete riusciti a ricostruire post-scandalo”.

Gli juventini non ci stanno – Non l’hanno presa bene i tifosi di Cristiano Ronaldo e soci, replicando che oramai per gli interisti sono queste le uniche vittorie di cui possono gioire. “Anche fra settant’anni gli rimarrà solo lo scudetto di cartone e il triplete. Poverini” e “Gli interisti vivono in un mondo,si credono onesti e inattaccabili e ne hanno fatte di sporche da fare schifo nella loro storia, caffè dopati, arbitri e giudici corrotti per non retrocedere, intercettazioni non autorizzate, scudetti rubati…e vogliono dare lezione agli altri!” sono le frasi coi toni più frequenti.

