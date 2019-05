Caldara, dramma senza fine: nuovo infortunio

Una presenza in Europa League, a settembre contro il Dudelange, una con la Primavera, a marzo, e una nella Coppa Italia maggiore, ad aprile contro la Lazio. La prima stagione di Mattia Caldara con la maglia del Milan si concluderà con questi numeri, perché l’ex difensore di Atalanta e Juventus ha subito un altro grave infortunio, il terzo dopo l’approdo in rossonero avvenuto lo scorso agosto nel clamoroso scambio che portò al Milan anche Gonzalo Higuain con Leonardo Bonucci a are il percorso inverso e tornare ad indossare il bianconero.

Proprio poche settimane dopo la gara giocata in Coppa Italia, Caldara sembrava pronto per il debutto in campionato, nella partita della 35a giornata contro il Bologna in programma lunedì 6 maggio.

Durante l’allenamento di giovedì nel ritiro a Milanello voluto da Rino Gattuso dopo il ritardo con cui Tiémoué Bakayoko si era presentato alla seduta del 1° maggio, Caldara ha subito un movimento innaturale del ginocchio, accusando subito un dolore immediato ed acuto all’articolazione.

Il difensore ha lasciato Milanello in stampelle per poi venire trasportato in strutture esterne per definire con precisioni le condizioni del ginocchio, ma lo stop potrebbe essere lungo.

Caldara aveva subito un infortunio muscolare dopo il debutto ufficiale in Europa, poi a ottobre ecco la lesione parziale del tendine d’Achille che lo ha tenuto fuori quasi 8 mesi: le prime sensazioni fanno pensare a un guaio di non poco conto.

Il nuovo scherzo del destino che complica e non di poco la vita di Gattuso alla vigilia della gara contro il Bologna, dove le opzioni in difesa saranno ridotte all’osso considerando anche gli infortuni di Calabria e Conti e l’assenza per squalifica di capitan Alessio Romagnoli. Si va quindi verso una linea difensiva composta da Abate e Rodriguez esterni con duo Musacchio-Zapata centrali.



SPORTAL.IT | 02-05-2019 22:25