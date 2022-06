Calendario serie A, lo sfogo dei tifosi sui social: Sembra la Marotta League

24-06-2022 13:02

Stavolta il classico luogo comune “prima o poi bisogna affrontarle tutte” non è andato di moda. Sorteggiato il prossimo campionato di serie A e già c’è chi mugugna dopo aver visto le giornate della stagione più lunga di sempre: si parte il 13 e il 14 agosto 2022, mentre l’ultima giornata è in programma nel weekend tra il 3 e il 4 giugno 2023 per complessivi 295 giorni, vista la lunga pausa per il Mondiale in Qatar.

Calendario serie A, le date degli scontri diretti

Si comincia con partite interessanti ma nessun big match prima di Ferragosto (spicca Verona-Napoli, come nel 1984/85, gara d’esordio in A di Maradona nel campionato poi vinto dagli scaligeri). I derby di Milano ci saranno il 4 settembre e il 5 febbraio, quelli di Roma il 6 novembre e 19 marzo.

Il derby d’Italia, quando è fissato

Occhio poi al derby d’Italia (Juventus-Inter 6 novembre 13a giornata e Inter-Juventus 19 marzo 27a giornata) mentre queste sono le date degli scontri diretti tra Milan e Juve: Milan-Juventus 9 ottobre, 9a giornata e Juventus-Milan 28 maggio 37a giornata).

I tifosi vedono l’Inter avvantaggiata

Inevitabili le reazioni sui social: ““Ci si gioca tanto nella prime giornate di campionato quest’anno.” 1 giornata Lecce – Inter, 2 giornata Inter – Spezia La Serie A é ufficialmente la Marotta League”, oppure: “Calendario oserei dire Marottiano” e ancora: “Prime quattro giornate l’Inter gioca con Lecce, Spezia e Cremonese…CAMPIONATO FALSATO”

C’è chi ironizza: “complimenti all’Inter per la vittoria del campionato” o anche: “Noi le prime Atalanta Napoli Juve quegli altri Lecce spezia e Cremonese. sei sempre il migliore Marotta” e ancora: “calendario studiato perfetto contro l’Inter, subito squadre deboli così nei periodi importanti avremo partite difficili”.

Il web è scatenato: “Ahha l’Inter è già costretta ad affrontare tutte le big una dietro l’altra, al milan invece hanno già messo tutte le piccole e solo in mezzo qualche scontro diretto.. Fermate sta buffonata dai ahha”, oppure: “Che bel calendario il Milan.Alla 9ª abbiamo già fatto quasi tutti i big match”

Partono critiche differenziate: “Prevedo Juve-Sassuolo 2-0 a Ferragosto con doppietta del neo-acquisto Berardi, ex della partita” e ancora: “Far partire la Serie A il 14 agosto, con 40/45 gradi sicuri in tutto il meridione, significa davvero non aver capito niente della vita…” e infine: “La vera preoccupazione non è il calendario, ma quello che si fa dal 21 novembre al 18 dicembre”.