Calendario serie C 2024 2025, il sorteggio: orario, le novità e dove vederlo

Si tolgono i veli alla nuova stagione in Lega Pro, grande curiosità per il debutto di Milan futuro: il via nel weekend del 25/8, si chiude il 27 /4

Un anno dopo è tutta un’altra storia: se nell’estate del 2024 bisognò aspettare agosto inoltrato per conoscere i tre raggruppamenti di serie C a causa dei tanti ricorsi che resero infuocata la stagione, ora non solo si conoscono i gruppi ma domani sarà già sorteggiato il calendario di Lega Pro.

A Firenze i calendari di serie C

L’evento andrà in scena a Firenze, nella sede istituzionale della terza serie, con il presidente Matteo Marani che traccerà un bilancio della passata stagione, prima di proiettarsi al nuovo campionato. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il l’11 e il 18 agosto, giorni in cui andranno in scena il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Squadre nobili come Ascoli, Avellino, Catania e Vicenza, nobili decadute, debuttanti assolute come il Milan Futuro – la squadra B dei rossoneri – la novità della Juventus U.23 nel girone meridionale: poco più di un mese e la Serie C tornerà in campo per la nuova stagione sportiva.

Dove seguire la cerimonia dei calendari

Il calendario della stagione 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW domani, 15 luglio alle ore 11. Il campionato prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 29 dicembre.

La Serie C in diretta su Sky

Tutta la Serie C 2024/25 è solo su Sky e NOW (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione): Regular Season, Playoff, la Coppa Italia (dagli ottavi di finale) e la Supercoppa.

I gironi e gli allenatori di serie C

Con l’esclusione dell’Ancona (che non ha neppure presentato il ricorso) e l’inserimento della terza squadra U23 nell’organico delle 60 partecipanti, il Milan ecco i tre gironi e tutte le panchine già occupate:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Alessandro BRUNO (nuovo)

Atalanta U23 Francesco MODESTO (confermato)

Caldiero Terme: Cristian SOAVE (confermato)

Feralpisalò: Aimo DIANA (nuovo)

Giana Erminio: Andrea CHIAPPELLA (confermato)

Lecco: Francesco BALDINI (nuovo)

Lumezzane: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Novara: Giacomo GATTUSO (confermato)

Padova: Matteo ANDREOLETTI (nuovo)

Pergolettese: Giovanni MUSSA (confermato)

Pro Patria Riccardo COLOMBO (confermato)

Pro Vercelli: Paolo CANNAVARO (nuovo)

Renate: Luciano FOSCHI (nuovo)

Trento: Luca TABBIANI (nuovo)

Triestina Michele SANTONI (nuovo)

Union Clodiense: Antonio ANDREUCCI (confermato)

Vicenza: Stefano VECCHI (confermato)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Emanuele TROISE (nuovo)

Ascoli: Massimo Carrera 70%, altro 30%

Campobasso: Piero BRAGLIA (nuovo)

Carpi: Cristian SERPINI (confermato)

Gubbio: Roberto Taurino (nuovo)

Legnago: Daniele GASTALDELLO (nuovo)

Lucchese: Giorgio Gorgone 95%, altro 5%

Milan Futuro: Daniele BONERA (nuovo)

Perugia:Alessandro FORMISANO (confermato)

Pescara: Silvio Baldini 99%, altro 1%

Pianese: Fabio PROSPERI (confermato)

Pineto: Mirko CUDINI (nuovo)

Pontedera: Alessandro AGOSTINI (nuovo)

Rimini: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Sestri Levante: Andrea SCOTTO (nuovo)

SPAL: Andrea DOSSENA (nuovo)

Ternana: Ignazio ABATE (nuovo)

Torres: Alfonso GRECO (confermato)

Virtus Entella: Fabio GALLO (confermato)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato)

Audace Cerignola Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casertana: Manuel IORI (nuovo)

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo BRAMBILLA (nuovo)

Giugliano Valerio BERTOTTO (confermato)

Juventus Next Gen: Paolo MONTERO (nuovo)

Latina: Pasquale Padalino (nuovo)

Monopoli: Alberto COLOMBO (nuovo)

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico Barilari 90%, altro 10%

Taranto: Eziolino CAPUANO (confermato)

Team Altamura: Daniele DI DONATO (nuovo)

Trapani: Alfio TORRISI (confermato)

Turris: Mirko Conte 70%, Leonardo Menichini 10%, altro 20%.