Calhanoglu, il post su Twitter divide i tifosi del Milan

Non ha brillato – come tutto il Milan, del resto – nella pur preziosa vittoria sul Sassuolo che ha consentito ai rossoneri di scavalcare l’Inter al terzo posto della classifica. Hakan Calhanoglu, però, ha acceso le discussioni dei tifosi del Diavolo nel dopo gara. Come? Con un post su Twitter.

Il Tweet – Il trequartista di Gattuso ha postato una considerazione sulla prestazione dei rossoneri: “Job done, wasn’t pretty – but 3 points is all that matters!”, con tanto di cuoricini neri al termine del messaggio. In pratica: “Lavoro portato a termine, non è stato bello – ma 3 punti, è tutto ciò che conta”. Voleva essere un messaggio di soddisfazione, carico di entusiasmo per il risultato conseguito, ma non tutti i tifosi del Milan l’hanno pensata allo stesso modo.

Le reazioni – Se infatti alcuni follower hanno applaudito le considerazioni di Calhanoglu, altri si sono scagliati con durezza verso di lui. “Hakan svegliati”, lo esorta un tifoso. Un altro invece è decisamente più schietto e articolato nel ragionamento: “Datti na svegliata e quando tiri in porta, almeno cerca di centrarla, in curva non c’è più posto … è pieno di pallini tuoi”. Un altro poi è ancora più diretto: “Sei davvero scarso!! Togliti quel numero dalle spalle!!”. Per fortuna non tutti la pensano alla stessa maniera: “Dai su, tutti insieme verso l’obiettivo Champions”. Magari con un Calhanoglu più coinvolgente in campo che sui social.

SPORTEVAI | 03-03-2019 11:47