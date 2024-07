Camila Giorgi in versione “vacanze romane”: il rientro in Italia tra ristoranti, viaggi e nessun chiarimento

Camila Giorgi continua la sua vita a tutto “social”: la tennista azzurra dopo qualche settimana negli States è tornata in Italia ma non ha chiarito la sua posizione verso il Fisco e i creditori

Camila Giorgi ama apparire. Appunto piuttosto banale ma anche vero. La tennista azzurra, che poco più di un mese fa, ha annunciato il suo addio al tennis, ora è rientrata in Italia e si sta dedicando a una “vacanza romana” ma di risposte dopo le accuse ricevute non sono ancora arrivate.

Camila Giorgi in versione “vacanze romane”

Prima era stato solo qualche “indizio”, poi Camila Giorgi ha cominciato a dare sfogo tutta alla sua voglia di social. L’ex tennista azzurra è rientrata in Italia già da qualche giorno. Le prime foto, quasi timide, a mettere in mostra il Gianicolo a Roma. Poi da quel momento è stata un crescendo, la risposta dei suoi follower è stata entusiasta e l’azzurra ha cominciato a condividere molti dei suoi passaggi di questa vacanza a Roma: ristoranti, cure di bellezze, qualche gita fuori porta. L’ex tennista ha anche lanciato dei sondaggi per chiedere delle migliori pizzerie e dei migliori ristoranti nella capitale italiana.

Giorgi, le risposte tardano ad arrivare

Dopo la decisione di lasciare in Italia, che in molti nel mondo dei media, avevano indicato come una “fuga”, Camila Giorgi aveva rassicurato tutti. La marchigiana aveva rivelata che sarebbe tornata in Italia e avrebbe risposto a tutte le domande e chiarito la sua posizione. Al centro del contendere la sua posizione nei confronti del Fisco italiano. Subito dopo la sua partenza infatti l’Agenzia delle Entrate ha presentato un anno di pignoramento verso terzo alla Federtennis in quanto la tennista aveva una posizione debitoria di circa 460 mila euro. E nei giorni successivi alla sua partenza i creditori sono cresciuti a dismisura con ristoratori e ma anche multe e affitti arretrati.

La partenza verso gli Stati Uniti

Il ritiro di Camila Giorgi è avvenuto in forma decisamente singolare con l’azzurra che piuttosto che dichiarazioni affidate ai social o con i canali ufficiali, ha deciso semplicemente di cancellare la sua posizione presso la International Tennis Integrity Agency, un comportamento possibile solo per i giocatori che si ritirano dall’attività e che dunque non vogliono più sottoporsi ai controlli antidoping. Da quel momento le sue tracce di sono perse con i giornalisti che si sono messi alla ricerca e solo dopo qualche giorno, l’azzurra ha pubblicato foto sui social indicando più o meno chiaramente che si trovava negli Stati Uniti e più in particolare a Dallas. Ora però la fuga è finita ed è cominciata la “vacanza romana”.