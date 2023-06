Camoranesi va a Malta: allenerà il Floriana

L'ex centrocampista della Juventus, campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha comunicato di aver trovato l'accordo

15-06-2023 12:22

Mauro German Camoranesi va a Malta. Sarà il nuovo allenatore del Floriana, come lui stesso ha annunciato su Instagram dopo aver trovato l’accordo con il club. L’ultima esperienza in panchina per l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, con cui ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania, è stata in Slovenia, con il Maribor. Camoranesi, da giocatore, ha vinto moltissimo nel periodo in cui ha vestito la maglia bianconera della Juve, una volta appesi gli scarpini al chiodo si è rimesso in gioco nel nuovo ruolo di tecnico, in attesa che lo chiamino anche club più importanti.