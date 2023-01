Campaccio 2023, Yeman Crippa si veste di bronzo a Legnano

06-01-2023 19:05

La cross campaccio di San Giorgio sul Legnano parla burundese e lo fa grazie a Rodrigue Kwizera che con una volata super beffa anche a Birhanu Balew e si aggiudica il primo posto. I due africani hanno attaccato alla metà dell’ultimo giro ed hanno dovuto sprintare sul finale per avere la meglio l’uno sull’altro.

La bella notizia per l’Italia arriva, però, dallo splendido 3° posto di Yeman Crippa che ha dimostrato un ottimo stato di forma e che ha provato anche a fare il colpaccio lanciando la sfida nel penultimo giro ma che poi si è dovuto mettere in fila tenendo a bada anche l’ugandese Oscar Chelimo fresco vincitore della BOClassic.

Crippa riporta gli azzurri sul podio dopo otto anni, l’ultimo a riuscirci fu Andrea Lalli nel 2015 quando arrivò 2°, ma soprattutto fa ben sperare in ottica futura: fra 9 giorni ci sarà la “Cinque Mulini”, poi gambe e testa incentrate solo sul debutto in maratona a Milano il 2 aprile.