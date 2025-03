Candellone, la doppietta fa volare le Vespe: i numeri del Player of the Week della 30° giornata

Leonardo Candellone interrompe un digiuno lungo tre mesi e regala a se stesso, e alla Juve Stabia, un pomeriggio da sogno

La doppietta di Leonardo Candellone al Modena consente alla Juve Stabia di sognare in grande, è lui il Player of the Week della 30° giornata della Serie BKT 2024-2025

Nella partita disputata sabato al Romeo Menti di Castellammare di Stabia contro il Modena, le Vespe hanno colto un prezioso successo per 2-1. Un successo che permette alla Juve Stabia di continuare a coltivare il sogno di accedere ai playoff a fine campionato.

La squadra di Pagliuca è ora sesta in classifica con 43 punti, 4 di vantaggio sul Palermo nono.

Grande protagonista della vittoria colta contro gli emiliani è stato Leonardo Candellone, autore della doppietta che ha permesso ai gialloblu di avere la meglio sull’ostico avversario.

Leonardo Candellone, fa volare le Vespe

Il classe ’97 nel torneo in corso ha collezionato 28 presenze (19 delle quali da titolare), realizzando 5 gol e mettendo a referto anche un assist. Il totale delle conclusioni nello specchio di Candellone ammonta a 13, quindi il tasso di precisione nell’andare a segno è di poco inferiore al 50%.

Tra le qualità principali dell’attaccante scuola Torino vi è indubbiamente una buona capacità nel saltare l’uomo, ha infatti già collezionato 12 dribbling vincenti.

È abbastanza preciso nei passaggi, sono 219 quelli riusciti su 316 tentativi. Sa essere abile nel farsi trovare libero negli ultimi 16 metri, dove ha giocato 77 palloni. Inoltre, è evidente la sua efficacia negli scambi corti con i compagni, con 19 triangolazioni riuscite che lo hanno visto coinvolto.

Costituisce una risorsa preziosa per la formazione stabiese anche il suo lavoro sugli esterni, ha infatti realizzato con successo 3 cross e soprattutto si è conquistato 17 calci d’angolo a favore.

Generosità e sacrificio

Candellone è un attaccante molto generoso, propenso a mettersi al servizio della squadra e a sacrificarsi per aiutare i compagni in fase difensiva. Ha recuperato 51 palloni, rendendosi autore di 18 respinte difensive e intercettando anche 2 passaggi. Sono molto interessanti anche i suoi dati nei duelli fisici.

Ha vinto 40 contrasti aerei e addirittura 123 a terra, rendendosi autore di 10 tackle vincenti su 14 tentati. Il suo profilo è quello di un giocatore che non ruba particolarmente l’occhio sul piano realizzativo, ma da sempre il massimo quando è in campo, rendendosi utilissimo in molte fasi del gioco.

Grazie anche alle sue prestazioni, il sogno playoff per la Juve Stabia potrebbe diventare realtà.

Le caratteristiche dell’attaccante



Leonardo Candellone è nato a Torino il 15 settembre 1997; è un attaccante che spicca per la grande fisicità, 186 cm di altezza e un peso di circa 80 kg, fattore che gli permette di essere efficace nel gioco aereo e nei contrasti.

Una stazza che lo rende un punto di riferimento naturale per tutta la squadra essendo peraltro molto bravo nel proteggere la palla e creare spazi per i compagni.

L’attaccante torinese ha dimostrato inoltre di avere un buonissimo senso del gol, nel suo repertorio possiamo annoverare gol sia di testa, è particolarmente abile nel gioco aereo, sia in fase offensiva che difensiva, che con tutti e due i piedi.

Possiede inoltre una buona resistenza che gli permette di sostenere l’intensità delle partite della Serie B e di essere efficace nei duelli corpo a corpo.

La carriera di Candellone

La sua carriera professionistica è iniziata nel 2016 nel Torino la squadra dove è cresciuto. Ha giocato in prestito per il Gubbio nella stagione 2016-2017. Successivamente ha avuto esperienze in prestito anche alla Ternana nel 2017-2018 e al Südtirol nella parte finale della stessa stagione.

Ha giocato poi per il Pordenone dal 2018 al 2020 tra Serie B e Serie C, dove ha avuto un periodo importante, giocando 68 partite e segnando 16 gol.

Nel 2020 è stato ingaggiato dal Napoli, anche se non ha mai giocato per la squadra partenopea, da dove è stato mandato in prestito al Bari nella stagione 2020-2021.

Nella stessa stagione ha viaggiato in direzione Sudtirol per tornare a Pordenone nel settembre dello stesso anno.

Nel 2023 viene ingaggiato dalla Juve Stabia dove contribuisce con 10 reti alla promozione in Serie B. Ora la nuova avventura in cadetteria sempre con la maglia delle Vespe

Il valore di mercato

L’attuale valore di mercato di Leonardo Candellone varia, a seconda delle fonti, tra i 350.000 e i 400.000 euro. Il valore risente del conteggio dei premi e delle clausole di rivendita concesse dal Pordenone alla Juve Stabia all’atto del suo acquisto.

Il suo ingaggio, invece, è di circa 300.000 euro per un contratto che lo lega al club campano fino al 30 giugno 2025