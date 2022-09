Canottaggio, Cesarini e Rodini volano in semifinale al Mondiale

20-09-2022 14:05

Terza giornata al Mondiale di Canittaggio 2022. A Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione mattutina sette gli equipaggi italiani in gara, 2 nelle batterie, 2 nelle preliminary race e 3 nei ripescaggi. Alle fine solo loro le barche in finale, due in semifinale, una ai ripescaggi ed una alle semifinali per il 13° posto.

Da sottolineare l’accesso in extremis delle campionesse olimpiche in carica nel doppio pesi leggeri femminile, ovvero Valentina Rodini e Federica Cesarini. Le due azzurre, terminano prime nella seconda serie dei ripescaggi in 7’04″67, alle spalle della Grecia (7’02″40): ottengono così l’ultimo pass per le semifinali.