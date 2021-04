Canottaggio, Europei: 15 equipaggi azzurri in finale

A Varese, l’Italia del canottaggio domina gli Europei. Nelle semifinali, altri 7 equipaggi si sono aggiudicati la finale, in programma domenica. In campo maschile due senza, quattro senza, quattro di coppia e doppio pesi leggeri. Nel femminile, quattro senza, quattro di coppia e doppio pesi leggeri. In totale, saranno 15 le possibilità di andare a medaglia.

In semifinale, spicca la vittoria della coppia maschile Lodo-Vicino, che hanno chiuso davanti a Serbia e Olanda. Per quanto riguarda le donne, invece, Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno dominato il campo di regata. I campioni europei in carica Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno concluso dietro gli irlandesi, garantendosi comunque un posto in finale.

OMNISPORT | 10-04-2021 16:08