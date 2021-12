Caos allo Spezia, Motta attacca Nzola: "Non ha rispettato i compagni"

19-12-2021 18:25

Lo Spezia torna a muovere la sua classifica e lo fa pareggiando contro una delle squadre più in forma del momento: l’Empoli.

E’ finita infatti 1-1 la sfida che si è giocata al ‘Picco’, con gli ‘Aquilotti’ che sono riusciti a portarsi avanti grazie ad un’autorete di Marchizza ad inizio ripresa, ma che si sono fatti poi raggiungere dai toscani che hanno goduto a loro volta di un’altra autorete: quella di Nikolau.

Thiago Motta, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.

“Fino alla fine abbiamo provavo a vincere questa partita, ma è arrivato solo un punto. Giocavamo contro una squadra molto in forma, così come ne abbiamo trovate altre in questo momento della stagione. Stiamo cercando di migliorare per affrontare anche squadre di questo livello”.

Unica nota realmente stonata è stata la reazione di Nzola dopo la sua sostituzione all’82’.

“Per me la cosa peggiore è che è andato via prima degli altri compagni. Parliamo di professionisti e tutti devono comportarsi come tali, con responsabilità. Lo metterei qui davanti alle telecamere per chiedergli il perché di queste cose, o perché non ha rispettato i suoi compagni”.

