Caos Barcellona, Xavi annuncia addio dopo ko col Villarreal: il Napoli ora ci crede

Il club blaugrana è nel caos dopo l'annuncio del suo allenatore, la squadra di Mazzarri può sperare nell'impresa in Champions League agli ottavi

28-01-2024 11:30

Quella che sta per terminare è stata una settimana di riflessioni per gli allenatori dei top club in giro per l’Europa. Dopo Jürgen Klopp e l’annuncio del divorzio dal Liverpool a fine stagione, è stata la volta di Xavi che ha anticipato la chiusura del suo rapporto con il Barcellona. Restano quindi 4 mesi all’ex centrocampista per provare a riscrivere il senso di una stagione finora poco fortunata. Chi spera in ulteriori ripercussioni negative di questa scelta è il Napoli, prossimo avversario dei blaugrana in Champions.

“Una decisione di buon senso”

“Ne ho già parlato con Laporta, ho detto sia alla società che alla squadra che serve una scossa, un cambio. Penso che col mio addio sia il club che i giocatori saranno più tranquilli, è una decisione di buon senso e irrevocabile. Detto ciò, è scontato che darò tutto me stesso nei prossimi 4 mesi“. Così ha parlato Xavi nella conferenza stampa post partita della rocambolesca sconfitta dei suoi con il Villarreal. Un cambio di rotta ritenuto necessario, seppur non immediato per il team blaugrana.

Il rendimento stagionale dei blaugrana

Dal suo ritorno a Barcellona Xavi ha messo in bacheca uno scudetto e una Supercoppa di Spagna. Quest’anno però la sua squadra in campionato non è stata all’altezza delle aspettative, accumulando, dopo 21 partite, un divario dal Real Madrid di 10 lunghezze. Difficile azzardare una rimonta che possa consentire ai catalani di impossessarsi nuovamente del titolo. In Europa, però, la musica è stata diversa con il primo posto nel girone che è valso gli ottavi di finale da giocare contro il Napoli.

Tre i candidati alla panchina del Barça

Proprio il Napoli sarà il termometro della stagione del Barcellona. Un’eliminazione acuirebbe ulteriormente la crisi ma è chiaro che a questo punto, data la condizione di Lewandowski e compagni, i partenopei iniziano a crederci. Sul futuro della panchina catalana c’è ancora mistero. Laporta e Deco studieranno attentamente la mossa migliore. Al momento nell’elenco figurano tre nomi, secondo quanto riportato da As. Uno conduce in Italia con l’ex Thiago Motta. Gli altri due invece conducono a Michel che sta facendo mirabilie col Girona e Rafa Marquez.