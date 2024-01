Napoli, le bombe di De Laurentiis su Osimhen, Zielinski e Mourinho scatenano i tifosi

Ngonge, Dendocker e Hamed Traoré non bastano ai tifosi azzurri che temono per la partenza di Osimhen e Zielinski dopo le dichiarazioni del presidente

27-01-2024 14:15

Osimhen via a giugno. Di Mourinho non conosce nemmeno il numero di telefono. E per Zielinski pare che la storia d’amore con il Napoli sia arrivata al capolinea, dopo otto anni. Aurelio De Laurentiis, tornato in Italia dalla Supercoppa a Riyadh, ha già le idee chiare sul futuro del suo Napoli. Il calciomercato ha ‘regalato’ agli azzurri Ngonge, Dendocker e Hamed Traoré oltre a Mazzocchi per tamponare gli infortuni in rosa e la mancanza di Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Ma ai tifosi del Napoli non basta e, dopo le parole di ADL al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, si sono scatenati sul web.

ADL, la situazione di Zielinski e l’interesse dell’Inter

Il presidente del Napoli ha discusso su varie questioni di calciomercato. Tra tutte c’è quella relativa a Piotr Zielinski, dopo l’interesse manifestato dall’Inter. De Laurentiis ha espresso la sua disponibilità a mantenere Zielinski a Napoli, a patto che il giocatore desideri realmente restare. Tuttavia, il presidente del Napoli ha ammesso che dopo otto anni in azzurro del polacco sia anche giusto poter chiudere un percorso, lasciando capire che andrà all’Inter.

Napoli, ADl sul futuro di Victor Osimhen

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sembra essere sul punto di lasciare il club. De Laurentiis non si è detto affatto sorpreso da questa prospettiva, rivelando che la partenza del nigeriano era già prevista e messa in conto. Real Madrid, il PSG, o alcune squadre di punta della Premier League potrebbero essere tra le sue prossime destinazioni. Su José Mourinho, ADL ha poi chiarito che l’ipotesi di vederlo allenare il Napoli non è in discussione.

Tra i tifosi del Napoli cresce la preoccupazione

Non tutti i tifosi del Napoli hanno reagito in modo positivo alle parole del presidente ADL: “Per la prima volta vedo un Adl meno combattivo più pacato e più rassegnato…”. C’è poi chi ricorda le parole di Osimhen contro il procuratore di Kvara: “Osimhen aveva proprio ragione. Che c’entrava mai il procuratore di Kvara con la sua vicenda??? Ulteriore benzina sul fuoco quando il nigeriano già sapeva di essere comunque venduto per andar via!”. C’è anche chi condanna Osimhen: ” Tiferò per te fino al tuo ultimo giorno in maglia azzurra ma non vedo l’ora che tu vada via, ci hai davvero stufato!”.

C’è poi chi ironizza sul prossimo allenatore del Napoli, alludendo ad Antonio Conte: “ADL: “bene caro Antonio, a gennaio ho fatto un gran mercato, Traorè, Ngonge, Dendocker e Popovic. Vieni da noi?”. E infine: “Dopo aver tentato una trattativa impossibile, ADL è nella fase di infangare Victor per il mancato rinnovo. Lo ha fatto con tutti… Lo conosciamo già…!”