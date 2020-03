Caos Milan, novità su Pioli. E Ibrahimovic lancia una frecciata

Nel momento caotico che sta attraversando il Milan in questi giorni ci sono ormai due certezze: l’arrivo di Ralf Rangnick in estate e l’addio di parte della dirigenza rossonera, a cominciare da Zvonimir Boban e Paolo Maldini.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore tedesco, che porterà il suo staff a Milano, godrà di ampi margini di manovra e sta già ragionando sulla strategia per rilanciare il Diavolo.

Oltre Boban e Maldini, anche Stefano Pioli ha le valigie pronte per la partenza, ma non lascerà la panchina del Milan fino a giugno. L’allenatore emiliano, fortemente voluto dall’attuale dirigenza, rischia di essere isolato nelle prossime settimane, ma non ha intenzione di dimettersi nell’immediato come facevano filtrare alcune indiscrezioni e cercherà invece di concludere la sua esperienza a Milano nel migliore dei modi.

Un altro protagonista delle ultime settimane che sembra al passo d’addio è Zlatan Ibrahimovic: fortemente voluto da Boban e Maldini, non rientrerebbe nei piani di Gazidis e Rangnick, nonostante il suo evidente impatto positivo sulla squadra rossonera. Il giocatore è perplesso per la situazione che si è venuta a creare, e sta riflettendo sul suo futuro.

Sui social la punta di Malmoe ha mandato un altro messaggio criptico sul momento che sta passando, forse indirizzato alle alte sfere del club meneghino: “Fallo con passione o non farlo per niente”, è il post a un suo video mentre fa il riscaldamento.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 10:32