Caos Salernitana, Fabiani: "Situazione inspiegabile"

La cessione della società entro il 31 dicembre, o comunque una proposta d’acquisto vincolante, condizioni necessarie, regolamento alla mano, affinché la Salernitana possa continuare a partecipare alla Serie A 2021-2022, sembrano ipotesi ormai remote.

L’esclusione del club granata dal campionato sembra comunque poter essere scongiurata grazie a una proroga dei termini che la società ha già richiesto.

A spiegarlo è stato il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha fatto il punto della situazione intervenendo alla trasmissione ‘Radio Anch’io Sport ‘ su Radio Uno.

“Abbiamo tempo fino al 31 per cedere la società, ma abbiamo chiesto una proroga per terminare il campionato, mi auguro che ci venga concessa. Ci sono state tante manifestazioni di interesse, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non si capisce perché nessuno si avvicini a una società in attivo che non ha fatto spese folli e produce utili e non ha debiti.

Fabiani ha poi espresso tutta la propria frustrazione per il regolamento che impedisce contatti con la vecchia proprietà: “Si parla solo di Lotito ma c’è anche Mezzaroma, entrambi però non possono fare nulla e non possono parlare nemmeno con me”.

La Salernitana è ultima in classifica con appena 8 punti conquistati in 18 partite, con 14 sconfitte e due sole vittorie.

