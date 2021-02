Caos-Suning, ora i tifosi dell'Inter tremano

Se lo scrivono i giornali italiani magari non sempre ci credi ma se anche il Financial Times parla dei problemi sempre più gravi sulla sostenibilità finanziaria di Suning qualche dubbio ti viene. E ai tifosi dell’Inter oltre ai dubbi sta venendo anche tanta paura di veder crollare un castello. Ecco, forse, a cosa si riferiva precisamente Conte quando lapidariamente ha detto: “il progetto si è fermato in estate”.

Il Financial Times parla di 200 milioni di dollari da coprire

Il Financial Times sostiene infatti che Suning stia cercando di reperire almeno 200 milioni di dollari entro la fine dell’anno. Le finanze dell’Inter si sarebbero deteriorate a causa della pandemia, ma anche per spese affrontate in passato per acquistare giocatori del calibro di Lukaku ed Eriksen.

Ironia e rabbia sul web per caso-Suning

Fioccano le reazioni sui social: “Volevano schiacciare tutti. Si ritrovarono schiacciati dai debiti” o anche: “Il FFP c’era prima di loro e il governo cinese ha sempre influenzato le sue aziende. Direi che ci siamo illusi noi interisti di aver trovato un colosso che in realtà non avevamo trovato. Suning occasione mancata ma era prevedibile” oppure: “E pensare che l’Inter voleva trattare col Barcellona per Messi…”. Gli interisti sono preoccupati: “Quindi quando portiamo i libri i tribunale?” e ancora: “In tutto questo casino, aumenta la nostalgia di Moratti…”

SPORTEVAI | 05-02-2021 09:57