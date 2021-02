Futuro Inter: voci su un possibile ritorno di Massimo Moratti

La crisi societaria dell’Inter tiene banco in casa nerazzurra: nonostante il no iniziale di Suning è arrivata la proposta di Bc Partners. Il nodo resta la valutazione, 750 milioni di euro, che la famiglia Zhang giudica troppo bassa. Secondo il Sole 20 Ore, ci sarebbero altri tre fondi interessati all’acquisto della società meneghina, e sarebbero iniziate contrattazioni preliminari.

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Giorno, lo stesso Massimo Moratti e l’altro ex presidente Ernesto Pellegrini sarebbero stati interpellati per far parte di una cordata tutta italiana: il petroliere milanese, che vorrebbe che la proprietà tornasse in mani italiane, non sarebbe però troppo convinto di tornare nel mondo del calcio.

Moratti, insieme ad altri tifosi vip nerazzurri, potrebbe far parte di un azionariato popolare promosso dal duo Cottarelli-Zaccaria per rilevare l’Inter: finora l’iniziativa coinvolge 16 soci (tra cui Valentino Rossi), con la possibilità di arrivare a un centinaio. “Il nostro sogno è portare il modello dell’azionariato diffuso, che tanto bene ha fatto al Bayern“, ha detto Cottarelli a Repubblica.

“Un paio di anni fa con Zhang non trovammo interesse. Ora le cose potrebbero essere cambiate. Siamo stati descritti come tifosi Vip, ma è ingiusto. Lo spirito è tutto tranne che vip”.

Il ruolo di Moratti: “Come interista sono grato a Moratti, ed è bello che abbia definito romantico il nostro progetto. Ma quel che conta, più dei singoli, è la struttura. Oltre a noi 16 soci pensiamo di poter coinvolgere un centinaio di interisti famosi, di cui non voglio fare i nomi, che potrebbero promuovere la raccolta delle adesioni a un pubblico vasto. Penso ci possa essere grande interesse. Il Bayern ha 160 mila soci”.

Moratti a Firenzeviola.it ha espresso la sua preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare: “Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza“.

OMNISPORT | 04-02-2021 16:34