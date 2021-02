Moratti: "Cessione Inter? Non me l'aspettavo"

L’Inter sta vivendo un periodo complicato, almeno dal punto di vista societario. Suning è alla ricerca di fondi da fare entrare nel pacchetto di azionisti, portando soldi e forze fresche all’interno della casa nerazzurro, un primo passo pare per lasciare di casa definitivamente.

Massimo Moratti ha parlato oggi a riguardo, ai microfoni di ‘Firenze Viola’, evidenziato tutta la sua sorpresa nell’apprendere questa notizia. “Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza”.

Non se l’aspettava l’ex presidente dell’Inter, ma d’altronde nessuno poteva aspettarsi questo anno difficilissimo con il Covid e alcune restrizioni per Suning arrivate direttamente da Pechino.

OMNISPORT | 03-02-2021 21:25