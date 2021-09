Capello: "Napoli ok ma Inter e Juve davanti"

Fabio Capello a margine di un evento a Coverciano ha parlato del Napoli primo in classifica in Serie A: “Una squadra è partita bene, con partite non difficilissime ma in cui ha dimostrato di essere squadra. Ho visto della convinzione. Parlo del Napoli, che anche l’anno scorso era stato protagonista”.

Secondo Capello però le favorite sono altre: “Ma la corsa è ancora lunga, gli scontri diretti saranno fondamentali. Le favorite rimangono Inter e Juventus, sebbene i bianconeri abbiano problemi dati più dalla difesa che dall’addio di Ronaldo: dietro non sono più quelli di prima”.

Sul Milan: “E’ frizzante, speriamo che duri per il bene del campionato. Il Napoli ha un centrocampo dinamico e qualitativo, e poi c’è Osimhen, che anche non essendo freddissimo davanti alla porta riesce comunque a concretizzare. Fiorentina-Napoli sarà interessante, i viola hanno perso in casa dopo aver creato tanto nel primo tempo. Contro le grandi non te lo puoi permettere”.

OMNISPORT | 27-09-2021 11:52