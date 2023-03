La lite tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini della scorsa settimana a Sky ha fatto il giro del web: ora arrivano le scuse del telecronista e la pace in diretta televisiva

06-03-2023 10:01

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Uno scontro che ha fatto discutere perché di mezzo non c’erano solo i due diretti interessati: Fabio Caressa e Marco Bucciantini. Una settimana fa il loro litigio nel salotto di Sky è stato di fatto trasportato sui social dove tifosi e appassionati hanno preso le posizioni di uno e dell’altro: al centro del contendere un argomento che nel mondo del calcio fa sempre discutere, il possesso palla.

Caressa-Bucciantini: il faccia a faccia a Sky

Il diverbio avvenuto a Sky Calcio Club solo una settimana fa ha diviso il mondo del calcio. Se l’atteggiamento e il comportamento molto autoritario di Fabio Caressa è stato condannato quasi all’unanimità, a tenere separate le fazioni ci ha pensato il concetto di possesso palla, da sempre argomento molto dibattuto nel mondo del calcio italiano. Ora a distanza di una settimana arriva il momento chiarificatore tra i due sempre a Sky: “E’ giusto che io ti chieda scusa – ha detto Fabio Caressa – dopo quello che è successo, amico mio. Mi è slittata la frizione domenica, poi risentendomi mi sono reso conto meglio. Te le avevo già fatte lunedì le scuse e te le faccio di persona anche adesso”. Scuse prontamente accettate da parte di Marco Bucciantini.

Caressa-Bucciantini: la lite sul possesso palla

La settimana scorsa ha fatto scalpore il video con il diverbio tra Marco Bucciantini e Fabio Caressa con il primo a sottolineare la rilevanza del possesso palla tra le squadre al vertice in Europa e il secondo a confutare questa teoria con toni molto accesi: “Ma che vuol dire possesso palla? Non vuol dire niente il possesso pala. Si tratta di una statistica che non esiste. Una cosa vecchia”. Queste le parole di Caressa che poi ha usato un tono piuttosto duro e arrogante nei confronti del collega.

Caressa, le scuse non bastano: i social lo condannano ancora

Nonostante le scuse, sui social continuano le accuse nei confronti di Fabio Caressa. Tanti i tifosi che lo prendono di mira per il suo atteggiamento e non credono alla sincerità delle sue parole: “Lo fa solo dopo aver visto la valanga di insulti che si è tirato addosso con le sue stesse mani. Due volte ipocrita”, scrive Ivuzzo. Mentre Diego commenta: “Probabilmente è sincero ma il punto è che deve smetterla con questo atteggiamento da sceriffo. Lui non è Sky, ma anche se fosse il padrone dovrebbe essere più educato e meno prepotente. La frase di domenica è gravissima”. Mentre c’è chi non perdona: “Una cosa so per certo: non vedrò mai una trasmissione dove c’è Caressa”.