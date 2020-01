Caressa-Zazzaroni, le profezie su Napoli-Juve, derby e Inter

Il fine settimana propone tanti confronti interessanti in serie A. Il Milan ha giocato d’anticipo sbancando a fatica il campo del Brescia, le altre big sono impegnate tutte di domenica in una serie di confronti di grande fascino e di eccezionale incertezza. L‘Inter riceve il Cagliari, all‘Olimpico va in scena il derby di Roma, gran finale al San Paolo con Napoli-Juventus.

I pronostici

Come ogni sabato Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, conduttori di “Deejay Football Club”, si sbizzarriscono nel loro giochino dei pronostici. Chi azzeccherà più risultati? Al momento il direttore del Corriere dello Sport è in leggero vantaggio sul collega di Sky, ma la situazione potrebbe capovolgersi.

La sfida di San Siro

Per Caressa l’Inter non avrà problemi a regolare il Cagliari nella sfida delle 12.30 di domani: “1 fisso”. Più combattuto il match, invece, per Zazzaroni che si gioca la doppia: “Per me finisce 1 oppure X”. Il giornalista bolognese è sicuro di un marcatore in particolare: “Sono convinto che andrà in gol Lautaro“.

Come finirà Roma-Lazio?

Incertezza anche nella sfida dal profumo di Champions League tra i giallorossi e i biancocelesti. Per Fabio Caressa potrebbe vincere la Roma, ma meglio non azzardare un pronostico troppo secco: “Dico 1X”. Zazzaroni invece è convinto che finirà 1-1 “come tanti derby nei primi anni 90. E per la Lazio segnerà Correa“.

Il posticipo del San Paolo

E Napoli-Juve? Pronostico condiviso da entrambi i conduttori della trasmissione. Finirà in pareggio, visti i progressi del Napoli di Gattuso e nonostante il buon momento vissuto dalla formazione di Sarri, atteso ex in un confronto che per l’ex tecnico del Napoli Primavera Baronio, fresco di esonero, “potrebbe rilanciare il Napoli a livello emotivo”.

Le altre partite

Ecco invece le previsioni sulle altre partite della seconda giornata di ritorno. Spal-Bologna: 1 per Caressa, 2 per Zazzaroni. Fiorentina-Genoa: 1 per entrambi (per Caressa segna Chiesa). Torino-Atalanta: Caressa X, Zazzaroni 2. Verona-Lecce: Caressa X, Zazzaroni 2. Parma-Udinese: 2 per Caressa, X per Zazzaroni. Sampdoria-Sassuolo: 1 per Caressa (con Quagliarella a segno), X per Zazzaroni.

SPORTEVAI | 25-01-2020 13:17