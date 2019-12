Carlo Ancelotti torna subito ad allenare: trovata la panchina

Carlo Ancelotti riparte subito. A meno di una settimana dall'esonero da allenatore del Napoli, il tecnico di Reggiolo ha già trovato una panchina: andrà all'Everton. Il mister emiliano è stato intercettato a Liverpool per parlare con il club inglese: è già stata raggiunta un'intesa di massima e a breve ufficializzerà la sua seconda esperienza in Premier League, non appena avrà trovato l'accordo con Aurelio De Laurentiis per la risoluzione del contratto.

Ancelotti è legato a un ingaggio con il club azzurro fino al 2021, e dovrà raggiungere un accordo con il patron dei partenopei. L'ex allenatore di Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Paris Saint Germain, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco è stato fortemente voluto dall'azionista di maggioranza dell'Everton, Farhad Moshiri, e dal presidente Bill Kenwright.

Secondo i media britannici l'annuncio è solo questione di ore: Carletto firmerà un contratto in scadenza nel 2022 e prenderà il posto di Marco Silva, esonerato due settimane fa dopo la sconfitta umiliante per 5-2 nel derby contro il Liverpool. I Toffees sono attualmente sedicesimi in classifica: per Ancelotti l'inusuale compito di portare alla salvezza il club e rilanciarlo.

Il tecnico di Reggiolo ha già allenato in Inghilterra nel biennio 2009-2011, quando al Chelsea aveva vinto una Premier League e una FA Cup. All'Everton Ancelotti troverebbe anche l'ex juventino Moise Kean, finora in grande difficoltà in Inghilterra.

Mercoledì sera in Coppa di Lega contro il Leicester Ancelotti potrebbe sedersi in tribuna e la squadra sarà ancora guidata dal traghettatore Duncan Ferguson: l'esordio potrebbe arrivare comunque già sabato contro l'Arsenal, l'altro club che era dato fortemente interessato al mister emiliano, e che invece avrebbe scelto Mikel Arteta.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 07:40