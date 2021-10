Carlos Alcaraz: "Coppa Davis? È un sogno che si avvera"

27-10-2021 15:05

Per Carlos Alcaraz questa è stata una stagione piuttosto positiva, diventando il più giovane tennista a raggiungere i quarti di finale degli US Open nell’era Open. Pur tra mille difficoltà, il tennista spagnolo si è tolto la soddisfazione di battere colleghi del calibro di Tsitsipas e Norrie.

Alcaraz è attualmente il numero 42 del ranking ATP e già in questa stagione ha mostrato tutto il suo potenziale ottenendo il suo primo titolo nel circuito maggiore ad Umago. Alla luce di tutto questo, nelle ultime ore, è arrivata per lui un’altra grande notizia, ovvero quella della convocazione alla prossima Coppa Davis.

Alcaraz farà infatti parte del team spagnolo che potrà contare sulla sua imprevedibilità.

Dopo la vittoria ottenuta contro Daniel Evans al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna, Alcaraz ha dichiarato: “Convocazione alle Fasi Finali di Coppa Davis? È un sogno che si avvera. Sono molto contento che il capitano si fidi di me e mi abbia chiamato per unirmi alla squadra. Sappiamo che Rafael Nadal non ci sarà, ma anche così abbiamo una grande squadra e l’opportunità di vincere la Coppa Davis” .

OMNISPORT