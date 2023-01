Carlos Augusto acciuffa la Fiorentina, al Franchi è 1-1

04-01-2023 21:17

È 1-1 tra Fiorentina e Monza. A partire forte è la squadra di casa che nella prima frazione di gioco non solo trova il bellissimo gol firmato Cabral al 19’, ma anche una corsa più fluida ed una buona veemenza. Il brasiliano riceve dalla distanza, lascia sul posto Caldirola e scaglia sotto la traversa un destro imparabile per Di Gregorio.

Nella ripresa, però, qualcosa cambia, la Viola è in affanno, i brianzoli ne approfittano anche grazie ai neoentrati Petagna e Birindelli. Al gol brasiliano di Cabral risponde un altro brasiliano al 61’ ovvero Carlos Augusto che su assist di Ciurria, e complice una marcatura morbida di Bianco, firma il pareggio. Monza ci crede, e nella girandola di cambi entra anche Pablo Marì dopo le note vicende. Altre due chance importanti per i biancorossi ma se sulla prima firmata Mota è prodigioso Terraciano, sul proseguio dell’azione Petagna si divora un gol spedendo alto.

Ultime cartucce anche per i toscani ma Barak non trova la porta, mentre Quarta sbatte su un ottimo Di Gregorio. Finisce così, è 1-1.