Carlos Augusto: è derby d'Italia per l'esterno del Monza

Interessate Inter e Juventus, con i nerazzurri che paiono avere più armi in loro possesso per sedurre i brianzoli

19-03-2023 11:04

Le big d’Italia su Carlos Augusto, il terzino sinistro del Monza che così bene si sta comportando in questo primo anno di Serie A e che ha segnato anche ieri contro la Cremonese. Inter e Juventus sono interessate, secondo Calciomercato.it, ma ad avere maggiori chances sarebbero i nerazzurri perché potrebbero proporre i cartellini di Samuele Mulattieri o Giovanni Fabbian, entrambi grandi protagonisti in Serie B con Frosinone e Reggina. Beppe Marotta, però, preferirebbe pagare in cash i circa 10 milioni di euro necessari. In estate probabile che si scateni un’asta per il giocatore.