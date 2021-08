Carlos Gamarra dal calcio alle MMA: "Pronto per combattere"

I tifosi dell’Inter non lo ricorderanno certo come uno dei migliori difensori che abbiano mai indossato la maglia nerazzurra, vestita da Carlos Gamarra in una trentina di partite tra il 2002 e il 2005, compresa

Eppure l’ex centrale paraguayano ha avuto una carriera lunga e importante, coronata dalla partecipazione a tre fasi finali del campionato del mondo, con gli ottavi di finale raggiunti nel 1998 e nel 2002.

Ora a 50 anni e quasi tre lustri dopo aver dato l’addio al calcio, Gamarra ha deciso di tornare allo sport agonistico. Per la precisione alle arti marziali miste.

La decisione è arrivata al termine di tre anni di intensi allenamenti quotidiani con un maestro e ora l’obiettivo è disputare un incontro ufficiale del circuito MMA entro la fine del 2021.



“Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro – ha detto l’ex giocatore in un’intervista al canale televisivo GEN – La mia passione è entrare in quella gabbia, è un sogno. E ritengo di essere pronto anche se l’ultima parola spetterà al mio maestro. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente. Credo che a dicembre potrò combattere”.

In pochi avrebbero scommesso su questa svolta “professionale” da parte di Gamarra, che è ricordato come un difensore tecnico ed elegante, addirittur rimproverato dalla critica per i pochi falli commessi.

Più “normale” che ad avviarlo alle arti marziali sia stato l’amico ed ex compagno di nazionale José Luis Chilavert, mito del calcio paraguayuano e, lui sì, combattente nato…

OMNISPORT | 17-08-2021 10:40