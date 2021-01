Carlos Sainz e le prime impressioni da Maranello

È ufficialmente iniziata l’era di Carlos Sainz alla Ferrari. Il pilota dal prossimo anno correrà con la rossa di Maranello (dopo aver preso il posto di Vettel) insieme a Charles Leclerc che invece è fermo ai box dopo essere stato trovato positivo al Covid – 19.

Intanto, Sainz si sta ambientando, memorizza nomi, si approccia all’ambiente e si prepara a immergersi in questa nuova sfida.

Proprio oggi, 15 gennaio, la scuderia italiana ha postato sui social un video – messaggio in cui lo spagnolo, ormai ex McLaren esterna i suoi primi pensieri dopo l’impatto con il nuovo ambiente: “Ciao ragazzi, sono finalmente a Maranello sto iniziando a conoscere tantissima gente, sono molti nomi nuovi, riuscirò a impararli. Ho fatto ieri sei ore e mezza di meeting con gli ingegneri e oggi proverò per la prima volta la macchina al simulatore. Iniziamo a prepararci e spingiamo forte! Ciao a tutti, un abbraccio”.

Prime prove ufficiali anche con il motore Ferrari e con la monoposto in attesa anche di lavorare, si spera in sinergia con Leclerc che sta osservando l’isolamento dal Principato di Monaco.

Nelle ultime ore sono anche arrivate parole d’elogio per il nuovo team, formato sì, come specifica il team principal Binotto, da piloti giovani ma anche d’esperienza.

Non ha avuto invece, parole altrettanto dolci l’ex compagno di McLaren, Lando Norris: ” Spesso – ha spiegato a Motorsport-total.com – ci siamo odiati. Non si vuole mai essere alle spalle del proprio compagno di squadre o fare cattiva figura, è sempre l’ultimo con cui si vuole perdere”.

OMNISPORT | 15-01-2021 17:00