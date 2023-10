Casertana-Catania, scontri tra tifosi: agguato con spranghe e strade bloccate. Tensione anche in Lecce-Napoli

Nel fine settimana appena andato in archivio si sono consumati degli scontri tra tifosi di diverse squadre. Spicca, in negativo, l'episodio a margine di Casertana-Catania di Serie C

03-10-2023 16:00

Ancora una volta, una partita di calcio è culminata con degli scontri tra opposte tifoserie. Questa volta parliamo della coda venefica di Casertana-Catania, match valido per la sesta giornata di Serie C, girone C, e che si è disputato domenica 1 ottobre all’Alberto Pinto di Caserta.

Casertana-Catania: i tifosi bloccano le strade di Caserta, il video dell’agguato

Da quanto ci restituiscono le cronache locali, un gruppo di tifosi (o presunti tali) della squadra etnea ha bloccato l’imbocco della Variante all’altezza dell’uscita Ospedale, in via Cappuccini, impedendo quindi il passaggio sulla superstrada – la Strada Statale 700 – ai sostenitori di casa.

Come se non bastasse, questi signorotti hanno presso a colpi di spranga e altri tipi di arma bianca i veicoli transitanti nella zona. Circola un video in cui si vede un’auto venire accerchiata dai tifosi che iniziano a percuotere la vettura, che prova a sfuggire da quella situazione così pericolosa cercando di evitare dei minivan (a quanto pare presi a nolo, forse proprio per un motivo specifico) posti dai facinorosi a mo’ di posto di blocco.

Un week-end di follia e violenza tra le tifoserie:agguato in autostrada dopo Casertana -Catania; traghetto distrutto per gli scontri tra avellinesi e siracusani; fumogeni dei napoletani contro i leccesi.

Borrelli:“E’ tempo di nuove misure contro le violenze degli pseudo-tifosi” pic.twitter.com/whvMKJ7xtF — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) October 2, 2023



Le forze dell’ordine e gli agenti della Digos stanno vagliando i filmati per risalire all’identità precisa degli assalitori. Secondo MeridioNews tra di essi vi erano dei rappresentanti del tifo organizzato del Massimino di Catania, appartenenti alla Curva Sud.

Altri episodi nello stesso weekend: dal traghetto per Messina ai fumogeni di Lecce-Napoli

Non è certo un episodio isolato. Nello scorso fine settimana ci sono stati altri scontri legati a match disputatisi al sud: in occasione della partita ACR Messina-Avellino, sul traghetto che portava alla città siciliana le due opposte tifoserie pare se la siano date di santa ragione, con l’imbarcazione rimasta devastata dagli scontri.

Anche in Serie A ci sono stati degli attimi di tensione, e qui parliamo di Lecce-Napoli. Un tifoso salentino sui social ha denunciato l’episodio di un fumogeno finito nel loro settore, nei pressi della Curva Sud, con il proprio figlio terrorizzato dalla scena.

Il precedente degli scontri in autostrada tra ultras di Roma e Napoli

Gli scontri tra tifosi non sono, come sappiamo e come abbiamo visto, un fatto eccezionale e che coinvolge unicamente le serie minori. Oltre al caso di Lecce-Napoli, ricordiamo quello più eclatante avvenuto lo scorso gennaio, quando gli ultras di Roma e Napoli si scontrarono sull’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio di Badi Al Pino, nei pressi di Arezzo.

Tornando al caso di apertura, per la cronaca (sportiva in questo caso) la partita è stata vinta dai rosazzurri del Catania per 4-0: si è distinto in particolare il gol realizzato da Mino Chiricò da centrocampo, andando in rete dalla distanza di ben oltre 50 metri.