Caso “Affittopoli” a Milano, anche Marotta tra i “beneficiari” del Trivulzio: i tifosi della Juve all’attacco

Il caso degli affitti delle case del Pio Albergo Trivulzio ha scatenato indignazione a Milano. Tra i beneficiari c’è anche Beppe Marotta: per la sua casa a Brera paga 19mila euro l’anno contro i 42mila indicati dall’Agenzia delle Entrate

Crisi “abitativa”: è stata definita così la situazione che riguarda gli affitti di tanti grandi città italiane. Sempre più persone devono spostarsi verso la periferia a fronte di un crescente aumento degli affitti. Un fenomeno che riguarda tantissime grandi città del nostro paese con Milano, Bologna e Roma che probabilmente in questo momento sono quelle che affrontano la situazione più delicata. Ma a quanto pare, la difficoltà di trovare affitti a prezzi favorevoli, non riguard tutti.

La denuncia di Tronca

A portare a galla l’ennesimo caso di “favoritismi” è il commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio, Francesco Paolo Tronca, l’ente pubblico conosciuto come casa di riposo e centro per anziani e terribilmente colpita dal Covid, ha anche un vasto patrimonio immobiliare che non sempre viene gestito nel migliore dei modi. Almeno non secondo il commissario straordinario che ha denunciato: “Ci sono canoni che sono la metà, un terzo, un quinti e perfino un decimo di quello che dovrebbero essere”.

Marotta tra i beneficiari

Tra gli inquilini che hanno beneficiato di un canone decisamente inferiore a quello previsto dalla Agenzia delle Entrate ci sarebbe anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che per la sua casa da 120 metri quadrati nel cuore di Brera paga circa 19mila euro di canone annuo meno della metà dei 42mila euro previsti invece dall’Agenzia delle Entrate. Ma i casi di affittuari “fortunati” sono tanti come quello di Matteo Mangia, figlio del noto avvocato ecco, che per 160 metri quadrati paga 13.600 euro invece dei 54mila previsti. O ancora un appartamento in zona Magenta da 240 metri quadrati che viene affittato a 5100 euro l’anno invece degli 81mila da valore stimato. Una situazione che ha fatto scattare l’allarme visto che il Pio Albergo Trivulzio ha un rosso in bilancio da 3,7 milioni di euro anche per affitti non pagati.

I tifosi della Juve contro Marotta

Una vicenda di “cattiva gestione” del patrimonio pubblico si trasforma immediatamente anche in una contesa “sportiva” e quando c’è di mezzo l’Inter sui social è quasi inevitabile che ci sia anche la reazione dei tifosi della Juventus: “E c’è ancora qualcuno che si chiede perché Andrea Agnelli lo ha cacciato”, scrive Ludovico. E ancora: “Si vede che è già pronto per entrare in politica”. E il discorso si sposta subito anche sul caso plusvalenze tornato d’attualità negli ultimi giorni: “Altra indagine per Arrivabene in arrivo”.