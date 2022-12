Caso Juventus, Abodi: "Bisogna fare pulizia"

05-12-2022 12:35

Sono giorni tribolati in casa Juve con tutto il mondo del calcio che ora trema.

Su quanto sta accadendo, con nuove intercettazioni e rivelazioni ogni giorno, ha parlato anche il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Il numero uno ha detto, riguardo al caso Juve, che si tratta di un “club che probabilmente non rimarrà il solo” e questo “ci permetterà di fare pulizia”. Abodi è intervenuto a margine della presentazione del volume Codice di Giustizia Sportiva Figci dell’avvocato della Federcalcio Giancarlo Viglione al Coni.

“Abbiamo bisogno – ha aggiunto – di sapere presto cosa sia successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo”.

Come sta emergendo in questi giorni, quindi, non è da escludere che lo scandalo che ha travolto i bianconeri possa presto riguardare altri club.