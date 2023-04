Caso Lukaku: RocNations, “Intervenga la Lega”

“Opportunità per contrastare il razzismo, piuttosto che punire la vittima”

05-04-2023 09:29

Lukaku è stato il protagonista assoluto di Juve-Inter. Per il rigore segnato, per il doppio cartellino giallo, per il festeggiamento post goal sotto la curva della Juve (causa del secondo giallo, il primo era dovuto al fallo su Gatti), per gli insulti razzisti ricevuti, per la rissa scoppiata tra le due squadre.

Eventi che hanno creato polemiche e sui quali è intervenuta anche la RocNations, l’agenzia che cura gli interessi di Lukaku, chiedendo l’intervento della Lega e le scuse della Juventus.

“Romelu merita le scuse della Juventus – scrive il presidente dell’agenzia Michael Yormark nel comunicato stampa – e ci aspettiamo che la Lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della Juventus. Le autorità italiane devono utilizzare questa opportunità per contrastare il razzismo, piuttosto che punire la vittima. Siamo certi che il mondo del calcio condivida lo stesso sentimento”.