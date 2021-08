Caso-Szczesny, i tifosi della Juventus danno tutta la colpa a Allegri

Se non ci fosse stata quella spalla di Ronaldo più avanti di un centimetro, prima che la zuccata di Cr7 mettesse in rete quel gol poi annullato del possibile 3-2 della Juve a Udine il problema sarebbe stato ridimensionato, ma dopo il pari al debutto è già polemica in casa bianconera. Unica delle sette sorelle a non vincere alla prima giornata, proprio la Juve che tutti davano per favorita. A far discutere non solo le esclusioni iniziali di Ronaldo e Chiesa ma le papere di Szczesny. E’ stato il portiere a rimettere in carreggiata i friulani, prima provocando il rigore del 2-1 e poi con la frittata sull’errato disimpegno in area.

Allegri spiega l’errore di Szczesny

Allegri ha provato a dare fiducia al numero uno polacco ma in sala stampa ha sottolineato l’errore dicendo: “Non è una questione tecnica, non si tratta di errori tecnici. Lui è un grande portiere. Ma bisogna capire i momenti della partita. E in quel momento buttare il pallone in tribuna non è una vergogna. Questo episodio servirà da lezione anche per lui”

I tifosi attaccano Allegri per aver bocciato Donnarumma

Molto meno pazienti e sensibili i tifosi bianconeri, a giudicare da quanto si legge sui social. Szczesny viene criticato in tutte le maniere possibili ma per i fan della Juve è ancor più colpevole Allegri. Per molti sarebbe stato il tecnico a bloccare l’arrivo di Donnarumma, considerando Szczesny più che affidabile e su twitter scatta la caccia al tecnico.

“Il portiere più scarso mai visto alla Juve, vergognoso, e da quando è arrivato che non lo sopporto, e sembra pure che Allegri l’abbia preferito a Donnarumma, pazzesco” o anche: “Allegri non ha voluto Donnarumma perché diceva che szczesny è uno dei top al mondo”, oppure: “Il problema che quel fenomeno di Allegri ha stracciato il contratto con Donnarumma per la riconferma di Szczesny. Se ne dovrà prendere le responsabilità”.

C’è chi scrive: “C’era Donnarumma. Paratici aveva apparecchiato tutto, qualcuno ha deciso di tenere coso” o anche: “Il portiere non è lì a caso. Ma perché la società, per risparmiare, ha deciso di tenerlo e non concludere per Donnarumma. E l’allenatore, da orgoglioso aziendalista qual è, ha avallato tale scelta”, oppure: “A chi ha deciso di tenerlo e di non concludere per Donnarumma, nonostante fosse tutto già apparecchiato, che voto diamo?” e ancora: “Quello che si può constatare è l’inaffidabilità di un portiere oramai non più all’altezza della Juve, e il già preannunciato mega rimpianto di non aver colto l’occasione unica di ingaggiare Donnarumma” e infine: “Voto 2 lo darei a questa dirigenza e a Allegri che hanno lasciato andare Donnarumma con un precontratto già firmato. Che errore esserci lasciati scappare Donnarumma a 0”.

SPORTEVAI | 23-08-2021 08:51