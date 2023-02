Il mercato in Turchia chiude il prossimo 8 febbraio. Galatasaray e Fenerbahce pronte a farsi avanti. La Roma non lo cederà in prestito secco. Corsa contro il tempo.

05-02-2023 11:15

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere (nuovamente) stravolto nelle prossime ore. Ci sarebbe ancora una chance di mercato sul tavolo.

Roma, Zaniolo è ai margini del progetto di Mourinho

Dopo tutto quanto accaduto negli scorsi giorni, Nicolò Zaniolo è finito ai margini del progetto giallorosso. Di fatto, il fantasista azzurro è fuori da ogni questione sportiva, nonostante il suo “mea culpa” al termine della sessione invernale di mercato.

In tanti non gli hanno perdonato il suo atteggiamento. Una sua cessione sembrava certa ma le trattative con Milan (frenata da questioni economiche) e con Bournemouth (lungo tira e molla con fumata nera finale) sono finite male. Da qui la concreta possibilità di restare a Roma, sponda giallorossa, sino al termine della stagione. Per José Mourinho la soluzione peggiore.

Roma, la Turchia è l’ultima occasione per Zaniolo

Nelle ultime ore, come riportato da diversi media, il futuro di Nicolò Zaniolo sarebbe nuovamente in gioco. Galatasaray e Fenerbahce, entrambi club turchi, avrebbero chiesto informazioni alla Roma riguardo al giovane azzurro.

La finestra di mercato invernale, in Turchia, è ancora aperta (si chiuderà mercoledì 8 febbraio), quindi ci sarebbe il tempo per intavolare una trattativa e permettere a Nicolò Zaniolo di giocare nel massimo campionato turco. Al Galatasaray troverebbe un certo Mauro Icardi, giocatore con un passato importante in Italia.

Zaniolo, le condizioni della Roma: no al prestito

La Roma pare ben disposta ad ascoltare le proposte dei due club turchi (se mai si faranno avanti in maniera concreta) ma non sembra intenzionata ad accettare la formula del prestito secco.

La società giallorossa pare voler cedere Nicolò Zaniolo in maniera definitiva o con un prestito con obbligo di riscatto. Una condizione che potrebbe frenare l’entusiasmo di Galatasaray e Fenerbahce. Ancora qualche ora e se ne saprà di più. Sicuramente, si tratta dell’ultima occasione per il fantasista classe 1999 per lasciare Roma immediatamente. In caso contrario, da probabile semplice spettatore, dovrà attendere la fine del campionato.